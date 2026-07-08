Google se suma a la moda del ritual vikingo noruego de remo con una sorprendente animación en homenaje a Erling Haaland

El “Ru” de Noruega se ha vuelto en una sensación en el Mundial de Fútbol 2026. La celebración de los noruegos tras ganar partidos imitando el remo de sus ancentros, se ha vuelto viral.
Y Google no quiso quedar ajeno de esta moda vikinga. Al buscar Erling Haaland en Google, la plataforma muestra una animación de vikingos remandos al son de un tambor que uno mismo puede hacer sonar.
La celebración noruega se ha vuelto tan viral que ha dado vuelta al mundo por su significado de unidad que demuestra.
Noruega, tras un sorperendente triunfo ante Brasil, jugará ahora los cuartos de final del mundial ante Inglaterra el próximo sábado a las 17.00.
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