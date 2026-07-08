Frente al sistema frontal: Experta destaca el rol clave de los humedales para mitigar lluvias masivas

El sistema frontal que enfrenta el sur del país ha puesto en evidencia la alta vulnerabilidad de muchas ciudades y localidades del sur de Chile frente a eventos de lluvia intensos, siendo mucho más común observar desbordes de cauces y anegamientos que incluso afectan a las viviendas y comunidades de la zona.

En este contexto, muchos expertos y expertas destacan el rol silencioso que cumplen los humedales, ya que almacenan parte del exceso de agua que cae cuando los sistemas de drenaje ya están sobrecargados.

“En muchos sectores, los sistemas de drenaje fueron diseñados bajo condiciones climáticas distintas a las que estamos enfrentando actualmente. Cuando la lluvia supera su capacidad de diseño, el agua busca su curso natural, ocupando depresiones, antiguos humedales o zonas inundables”, comenta Valentina Rosales Ojeda, bióloga del Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM).

“Además, el problema se agrava cuando los sistemas de evacuación de aguas lluvias no reciben la mantención adecuada o cuando el crecimiento urbano impermeabiliza grandes superficies mediante pavimento y construcciones, impidiendo que el agua infiltre naturalmente en el suelo”, agregó.

¿Cómo funcionan los humedales ante estos episodios de lluvia?

Un humedal funciona como una enorme esponja natural. En épocas de precipitaciones fuertes, retiene cantidades significativas de agua por un tiempo, reduce la rapidez del escurrimiento y va dejando que esa agua fluya hacia esteros, ríos y aguas subterráneas poco a poco.

“En ciudades como Valdivia, rodeadas por ríos y humedales, estos ecosistemas forman parte del funcionamiento natural del territorio. Eliminarlos significa perder una infraestructura natural que presta gratuitamente servicios de regulación hídrica que serían extremadamente costosos de reemplazar únicamente mediante obras de ingeniería”, afirma Rosales.

“Creemos que eventos como este nos hacen insistir en la importancia de no construir sobre humedales debido a toda la evidencia que existe.

¿Por qué es importante proteger los humedales?

La experta señala que si el día de mañana no existieran los humedales, “las consecuencias serían muy importantes. Veríamos inundaciones mucho más frecuentes y severas, mayores daños a la infraestructura pública y privada, una disminución en la recarga de aguas subterráneas y una pérdida significativa de biodiversidad“.

“Proteger un humedal no solo significa conservar biodiversidad; también significa proteger viviendas, infraestructura crítica y la seguridad de las personas“, agrega Rosales.

En Chile, un proyecto desarrollado por el Centro de Humedales Río Cruces en Curanilahue, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, implementó soluciones basadas en humedales para la gestión de aguas; y demuestra que es posible complementar la infraestructura tradicional con infraestructura natural para aumentar la resiliencia de los territorios.

Bajo esta misma línea, la gestión de los humedales no puede recaer únicamente en el ámbito ambiental; debe integrarse en las políticas de obras públicas, vivienda y urbanismo, planificación territorial, agricultura y desarrollo rural, “porque la seguridad hídrica y la reducción del riesgo de desastres dependen de decisiones coordinadas entre múltiples sectores”.