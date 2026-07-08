Fiebre mundialista en el registro civil: Más de 4 mil chilenos se llaman Lionel, Kylian ya suma casi mil inscritos y hay 14 Haaland

En medio de la fiebre por el Mundial, el Registro Civil dio a conocer un balance que muestra cómo la pasión por el fútbol también queda reflejada en las actas de nacimiento.

Según el organismo, miles de familias chilenas han optado por nombres inspirados en algunas de las principales figuras del balompié internacional, e incluso en sus apellidos.

El fenómeno es encabezado por Lionel, nombre que registra 4.085 personas inscritas. La influencia del capitán argentino también alcanza a su apellido: existen 45 chilenos cuyo primer nombre es Messi.

Entre otras figuras históricas y contemporáneas del fútbol, también destacan Ronaldo, con 2.208 inscritos; Cristiano, con 341; Harry, con 1.923; y Kane, que suma 85 personas registradas con ese nombre.

Las nuevas generaciones del fútbol también comienzan a dejar huella. Kylian ya alcanza los 972 inscritos, mientras que dos personas llevan por primer nombre Mbappé. A ellos se suman Jude, con 199 registros; Bellingham, con dos; Yamal, con 177; y Lamine, que debutó en las estadísticas con sus dos primeras inscripciones.

El listado incluye además otros nombres vinculados a destacados futbolistas internacionales, como Mohamed (165), Josimar (134), Erling (83), Vinícius (18), Salah (18), Haaland (14), Hakimi (6) y Achraf (1).

Frente a esta tendencia, el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales Márquez, explicó que “como institución, vemos reflejado el contexto cultural y deportivo del mundo en las elecciones de las familias chilenas”.

La autoridad recordó que “en Chile rige el principio de libertad para la determinación de los nombres por parte de los padres, y nuestros oficiales civiles están facultados para guiar este proceso”, aunque precisó que la legislación establece límites.

En ese sentido, sostuvo que “la única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña”.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad al momento de escoger el nombre de un hijo. “Siempre hacemos un llamado a la responsabilidad, entendiendo que un nombre acompaña a una persona durante toda su vida, aunque la normativa actual sea respetuosa y flexible con las diversas identidades de la ciudadanía”, afirmó.

Desde el Registro Civil también recordaron que, si un oficial civil considera que un nombre propuesto infringe los criterios establecidos por la ley para proteger al menor, los antecedentes son derivados al Juzgado de Letras correspondiente, que resuelve en definitiva si procede o no la inscripción.