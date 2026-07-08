Carabineros investiga denuncia de robo a casa de verano de la ministra May Chomali

Durante este miércoles, Carabineros de Chile reveló que está realizando una serie de diligencias en la casa de veraneo de la ministra de Salud, May Chomali, ubicada en Llanquihue, debido a una denuncia de robo.

La denuncia fue ingresada en la tarde del martes 7 de julio, y las indagatorias del hecho quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, según consignó Radio Bío Bío.

Fue la ministra quien denunció el hecho, al percatarse de la presencia de terceros en su inmueble a través de los registros de las cámaras de seguridad.

El fiscal subrogante de Puerto Varas, Pablo Astete, señaló que “se encuentra trabajando la unidad de Carabineros para efectos de establecer la fecha de ocurrencia de este hecho y la dinámica del mismo, como también la identidad de los eventuales partícipes de este hecho”.

Además, se confirmó que la vivienda de la autoridad tenía daños generados por el ingreso de terceras personas.

No obstante, los antecedentes revelan que, aunque los antisociales lograron ingresar a la casa, huyeron sin robar ningún bien del inmueble.