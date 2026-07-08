“Se generó el efecto CAE”: Alcalde Alessandri vincula aumento de la morosidad al anuncio de exención de contribuciones

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, sostuvo, en conversación con La Tercera, que los adultos mayores dejaron de pagar las contribuciones en su comuna por el proyecto de megareforma, específicamente, por la iniciativa que busca eximir a quienes tengan más de 65 años del pago de contribuciones por la primera vivienda.

“Los últimos cinco años subieron tanto las contribuciones que fue el propio Estado el que causó que la generalidad sintiera que las contribuciones estaban siendo un impuesto expropiatorio. Y se generó el efecto CAE. Cuando se anunció que para el pago de contribuciones va a haber una exención para el adulto mayor, a nosotros nos aumentó la morosidad considerablemente“, sostuvo Alessandri.

El jefe comunal hace referencia a cuando el expresidente Gabriel Boric propuso condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE), tras lo cual se vio un alza de los estudiantes endeudados que dejaron de pagarlo.

Respecto a los números, en Lo Barnechea, la máxima autoridad comunal argumentó que en “2023 eran $5.000 millones, el 2024 pasamos a cerca de $7.000 millones y hoy día vamos casi en $8.000 millones. Claro, porque si me van a eximir… Lo que no sabe la gente es que, para poder eximirse, hay que estar al día. Pero también ha habido un viso de opacidad que ha generado que el impuesto pierda legitimidad social y, finalmente, la morosidad suba”.

El lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió junto a alcaldes de la Región Metropolitana (incluido Alessandri), en la cual desde el Ejecutivo propuso aumentar el cobro de las patentes comerciales y los derechos de aseo para compensar el impacto que tendría no recibir la recaudación de las contribuciones a adultos mayores.

“Coincido con el ministro en el sentido de que el cobro de contribuciones a mayores de 65 años no corresponde porque es un tema conceptual. Ellos lo plantearon durante sus distintas campañas presidenciales. No es una sorpresa para nadie“, añadió quien también fue alcalde de Santiago.

Además, sostiene que este sistema ha perdido legitimidad en la población, por lo que se muestra a favor de la propuesta del Gobierno, a diferencia de otros alcaldes oficialistas.

Finalmente, el alcalde dice que “los municipios tenemos que colaborar con nuestros adultos mayores; la población está envejeciendo”.