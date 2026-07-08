Diputados presentan proyecto para impedir que autoridades del Ejecutivo participen en debates legislativos si existe conflicto de interés

En el marco de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, diputados de oposición presentaron un proyecto de ley que busca deshabilitar al presidente y ministros de formar parte de debates legislativos con el fin de prevenir conflictos de interés y fortalecer la probidad y transparencia en Chile, según consigna La Tercera.

El proyecto fue presentado este miércoles por la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, y dentro de los firmantes se encuentran los diputados Jaime Mulet (FRVS), Marcos Barraza (PC), Marcos Ilabaca (PS), Lorena Fries (FA), Patricio Pinilla (DC), José Montalva (IND-PPD) y Tamara Ramírez (PDG).

¿En qué consiste este proyecto de ley?

Una reforma constitucional se encuentra entre las medidas propuestas con el fin de evitar la participación del presidente de la República, ministros y otras autoridades gubernamentales en un debate legislativo si se presenta un conflicto de interés.

“Presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con la megarreforma que se está tramitando en el Senado, porque lo que vimos son conflictos de intereses, en donde ministros se van a ver beneficiados cuando termine el trámite legislativo de la megarreforma, para los superricos, aumentando sus patrimonios”, sostuvo la representante del Frente Amplio.

“Y la propuesta tiene que ver con eso (los conflictos de interés), con regular además la ‘puerta giratoria’; actualmente no existe esta regulación y, por lo tanto, tenemos, por ejemplo, subsecretarios, ministros que después van a pasar al sector privado a verse beneficiados por los trámites legislativos que ellos mismos realizaron. Eso no puede pasar en el país”, añadió.

Bajo esta iniciativa, el diputado José Montalva (PPD) indicó que: “Este proyecto viene a ordenar algo que ya está establecido en la Constitución: dar la tranquilidad de que quien legisla lo haga en beneficio de la ciudadanía y del bien común, y no por interés propio. Es una medida que fortalece la transparencia y la probidad”.

El diputado Patricio Pinilla (DC), por su parte, hizo referencia a la probidad con la que los ministros deben actuar: “No puede ser que se creen proyectos de ley que generan mucha discusión y debate, en los que las ventajas son muy dudosas y precarias. Lo único claro es que quienes los promueven, quienes están detrás de ellos, sí obtendrán beneficios. En este caso, ministros y ministras del gobierno de José Antonio Kast”.

De acuerdo con La Tercera, los parlamentarios argumentaron que el artículo 8° de la Constitución fija una obligación taxativa respecto de la probidad de las autoridades de gobierno; por ende, esa obligación debe ser profundizada.

Cabe destacar que el Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como “megarreforma“, se votará el próximo miércoles 15 de julio en el Senado.