Megarreforma: Senado acuerda despachar el proyecto el 15 de julio

El Senado acordó despachar el proyecto de Reconstrucción Nacional el próximo miércoles 15 de julio.

Los comités de la Cámara Alta respaldaron el acuerdo alcanzado durante la segunda reunión de la mesa política liderada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

“Hoy, en la reunión de comités, alcanzamos el acuerdo de que el proyecto se votará en la Sala el próximo 15 de julio. Por lo tanto, las comisiones de Medio Ambiente —que vota hoy en particular—, de Trabajo, el jueves, y de Hacienda, la próxima semana, trabajarán dentro de esos plazos”, informó Núñez.

Asimismo, subrayó: “Estamos con el reloj y el tiempo corriendo para poder redactar, si es que eso fuera necesario, las indicaciones en conjunto o, al menos, un protocolo de acuerdo o de mejoras al proyecto. Acabo de tener una reunión con senadores del Partido Socialista (PS) y ellos han ratificado que, por supuesto, van a seguir conversando y dialogando”.

Por su parte, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, complementó: “Quisiera despejar aquí la situación. El jefe de bancada, Juan Luis Castro, estuvo presente en las discusiones. Yo lo acompañé. Como digo, eran muchos los senadores presentes y nunca hubo un acuerdo final, porque, evidentemente, cualquier acuerdo debía haber pasado por la validación de nuestras bancadas”.

“Nosotros hemos ratificado, como mesa del partido, que todo esto se va a resolver con los demás partidos, tal como lo habíamos acordado en la mesa de presidentes. Nuestra visión en esto es una sola: vamos a seguir defendiendo a las personas y dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar y que existen indicaciones que se están votando”, aclaró ante la controversia que se produjo luego de que el legislador Castro señalara que su colectividad evaluaría acudir al Tribunal Constitucional por la norma de invariabilidad tributaria contenida en el Proyecto de Reconstrucción Nacional.

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