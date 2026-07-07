Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán

(CNN) – Este martes, EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán y volvió a imponer sanciones a las ventas de petróleo iraní en represalia por una serie de ataques a barcos comerciales cerca del estrecho de Ormuz.

Esto sucede mientras el presidente Donald Trump se encuentra en Ankara, Turquía, para una cumbre de la OTAN.

Esto es lo que debes saber:

• Irán atacó a tres barcos comerciales este martes en las aguas territoriales de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, según un agente estadounidense que describió los ataques como una “grave violación” del memorándum de entendimiento con Irán.

• Esto fue seguido por el anuncio de EE.UU. de que está reimponiendo sanciones a las ventas de petróleo iraní en represalia por los ataques. El precio de los futuros del petróleo Brent aumentó más del 5 % este martes. La medida elimina una de las concesiones centrales hechas al régimen iraní a cambio de su reapertura de la vía marítima.

Adam Cancryn, Lex Harvey y Pamela Brown de CNN contribuyeron a este informe.