¿Cómo obtener la credencial de persona cuidadora?

La credencial de persona cuidadora es un documento que permite reconocer a quienes se encargan de labores de cuidado no remuneradas y, además, están registradas en el Registro Social de Hogares (RSH).

Entre sus beneficios se encuentra que pueden acceder a atención preferente en sucursales y oficinas de algunas instituciones públicas, e incluso algunos descuentos, que puedes conocer haciendo click aquí.

¿Quiénes pueden obtener la credencial de persona cuidadora?

Pueden acceder a este documento las personas mayores de 18 años que realicen labores de cuidado sin recibir una paga por ello, ayudando a personas con:

Discapacidad o dependencia funcional moderada o severa.

moderada o severa. Invalidez .

. Necesidades educativas especiales permanentes que formen parte del Programa de Integración Escolar (PIE)

permanentes que formen parte del Programa de Integración Escolar (PIE) Matrícula en establecimientos de educación especial.

Además, dentro del Registro Social de Hogares, las personas cuidadoras pueden ser identificadas como principales (que dedican más horas del día a las labores de cuidado) o secundarias (que destinan una menor cantidad de tiempo) y pueden declarar hasta tres sujetos a los que se les entrega cuidados.

¿Cómo solicitarla?

El trámite se realiza en línea a través de Ventanilla Única Social, siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio de Ventanilla Única Social y dar click en “Iniciar Sesión”, donde debes acceder con tu RUT y Clave Única.

y dar click en “Iniciar Sesión”, donde debes acceder con tu RUT y Clave Única. Seleccionar “ Ir a mi Registro Social de Hogares “.

“. Dentro de este, debes dar click a “ Otros Datos “.

“. Escoger “ Cuidados “.

“. Elegir “ Ir a los trámites “.

“. Debes escoger la opción “ Cuidados “.

“. En la opción “Cuidas o alguien de tu hogar cuida de manera no remunerada a alguna persona en situación de dependencia y/o discapacidad”, pulsas “ Realizar el trámite “.

“. En último lugar, debes seleccionar la persona cuidadora no remunerada y luego “Continuar” hasta completar toda la información.

En el proceso se debe indicar si la persona es una cuidadora principal o secundaria. Para que la instancia resulte exitosa, la persona que reciba los cuidados debe tener declarada su situación de dependencia o discapacidad moderada o severa, invalidez y/o necesidades educativas especiales permanentes.

¿Cuál es la documentación necesaria?

Si la persona cuidadora y quien los recibe pertenecen al mismo hogar en el Registro Social de Hogares, se debe descargar el formulario de solicitud de complemento de cuidados, imprimirlo y firmarlo. De igual forma, deben ir adjuntas ambas cédulas de identidad.

Por otro lado, si pertenecen a hogares diferentes, se debe presentar una declaración jurada simple que informe la situación.

Una vez se ingresa la solicitud, esta será revisada por el municipio correspondiente. Este trámite será aprobado si la información entregada está completa.

¿Cómo se descarga la credencial?

Finalmente, si la solicitud es aceptada, la persona podrá ingresar nuevamente a Ventanilla Única Social y descargar la credencial.

Si necesitas más información, accede aquí.

