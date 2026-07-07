Cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: Alcaldes se reúnen con el ministro de Justicia para entregar sus propuestas

Este martes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo un encuentro con alcaldes de diferentes sectores políticos para recibir sus propuestas en torno al proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Cabe recordar que la reunión se produce mientras desde el Gobierno preparan indicaciones para el proyecto, impulsado por el senador Andrés Longton, que busca bajar la edad de imputabilidad y que se votará el día de hoy en el Senado; si se llegase a aprobar, volverá a la Comisión de Constitución.

En la cita participaron Sebastián Sichel de Ñuñoa, Camila Merino de Vitacura, Claudio Castro de Renca, Carol Bown de San Miguel, entre otros, quienes esperan que las propuestas sean consideradas en el proyecto final.

“Nos preocupa que la reacción de la sociedad y también de quienes tenemos responsabilidad institucional sea poner toda la carga en esos niños o niñas. Sin embargo, entendemos que es muy importante que el Estado y las instituciones puedan reaccionar para hacer efectivas las penas que corresponden en esos casos, pero también con un foco en la reinserción“, planteó el jefe comunal de Renca, según consignó Cooperativa.

“Creemos que el régimen abierto no está garantizando que los jóvenes no vuelvan a reincidir y, por lo tanto, el régimen cerrado debe ser revisado en profundidad y mejorado con foco en reinserción”, añadió.

Por otro lado, Sichel argumentó que “las víctimas no pueden esperar; yo creo que esa es la urgencia y tenemos que reaccionar, y hay dos tipos de víctimas: las que sufren los delitos y hemos propuesto una serie de medidas para que nunca más queden impunes quienes cometen delitos violentos”, según recabó La Tercera.

Por su parte, Rabat añadió que “coincidimos con los alcaldes y las alcaldesas en la importancia que tiene la reinserción. No podemos trabajar solamente en el endurecimiento de la ley que afecta a los jóvenes si no nos preocupamos de la reinserción tanto de los jóvenes como también de los niños y menores de edad”.

El proyecto que prepara el gobierno

Las indicaciones que se preparan desde el Ejecutivo proponen que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan 17 delitos considerados graves puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto.

Igualmente, plantean que los antecedentes penales se mantengan para efectos de reincidencia, y quienes lleguen a los 18 años mientras cumplan la condena por esos delitos sean trasladados a las secciones juveniles de los recintos penitenciarios administrados por Gendarmería.

Sin embargo, la propuesta de juzgar adolescentes bajo reglas del sistema penal adulto ha generado rechazo en algunos alcaldes. El secretario de la cartera afirmó que estudiarán dicha iniciativa y que “no está 100% decidido“, según revisó Cooperativa.

Las propuestas de los alcaldes

Según informó La Tercera, en el documento presentado por los alcaldes se pide endurecer las sanciones por delitos violentos, y quienes los cometan deben cumplir penas en régimen cerrado.

Además, solicitan una reforma al régimen cerrado, rediseñando los centros de internación y creando nuevas unidades.

En base a esto, llaman a incorporar equipos para fortalecer los tratamientos de salud mental y prevención del consumo de drogas, a su vez, haciendo obligatoria la escolaridad y formación laboral.

Por último, los jefes comunales proponen la creación de un sistema nacional de alerta temprana, el cual permita trabajar oportunamente con adolescentes en riesgo.