Revelan tráiler de “Kalkutún, juicio a los brujos”: ¿Cuándo se estrenará?

Kalkutún, juicio a los brujos, la nueva película dirigida por Jorge Olguín, conocido por Ángel Negro (2000) y Sangre Eterna (2002); reveló su tráiler oficial y se anunció que llegará a las salas de cine el 22 de octubre.

La cinta, distribuida por CineColor Chile, revive uno de los episodios históricos y enigmáticos de la historia de Chile durante el siglo XIX: los procesos judiciales por brujería en Chiloé en 1879 contra la organización conocida como “La Mayoría”.

El elenco presenta nombres conocidos en el espectáculo chileno, estando encabezado por Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva, Bastián Bodenhöfer, Nicolás Zárate, Paulina Eguiluz, Alejandra Araya y Felipe Ríos, siendo recientemente incorporado el actor Nicolás Oyarzún.

¿Cuál es la trama de la película?

La historia sigue a un fiscal (Juan Carlos Maldonado), quien, enviado desde Santiago a Chiloé, debe investigar y adentrarse en los secretos de “La Mayoría” para desmantelarlo. Al llegar a la isla, debe enfrentarse a un ambiente de sospecha y superstición encabezado por el intendente Luis Martiniano (Bastián Bodenhöfer). Mientras los hechos ocurren, una joven isleña llamada Mailén (Camila Oliva) se inicia en la magia ancestral con tal de intentar salvar a su abuelo condenado por el tribunal oficial tras ser acusado de ser el líder de “La Mayoría”.

“La película fue filmada mayormente en Chiloé, en escenarios reales y bajo su atmósfera invernal, en los mismos territorios donde ocurrieron los hechos que inspiran la historia”, explicó el director Jorge Olguín a Hora 25

Cabe destacar que la película, durante mayo, fue proyectada y formó parte del prestigioso Blood Window Showcase en el Marché du Film del Festival de Cannes, donde solo participaron seis largometrajes iberoamericanos.

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