Gatica (RN) llama a la unidad para sacar adelante la megarreforma: “Esto de los extremos no nos hace bien, debemos buscar puntos de encuentro”

La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, se refirió a la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional y abordó las diferencias que se han evidenciado al interior de los partidos oficialistas en torno al proyecto.

En conversación con Hoy Es Noticia, la parlamentaria sostuvo que espera que sea posible sumar apoyos antes de la votación. “Lo que espero es que avancemos rápidamente con la votación correspondiente a las comisiones. (…) Al final, todos tenemos más o menos clara cuál es la película, con qué estamos de acuerdo y con qué no“.

“En ese sentido, espero que la votación salga de la mejor manera posible. Si podemos sumar más actores que hoy día no apoyan al gobierno, pero que sí están de acuerdo con ciertos puntos de este proyecto de ley, bienvenido sea. (…) Y si no, bueno, aprobaremos con los votos que hoy día tenemos“, agregó la también integrante de la Comisión de Hacienda.

#HoyEsNoticiaCNN | María José Gatica, senadora RN, por tramitación de megarreforma: “Hay un punto de negociación en el punto de la invariabilidad tributaria. Esto podría significar un punto de encuentro con parlamentarios de oposición”@matiburgos

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Respecto a la advertencia de parte de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, Gatica aseguró que existe espacio para negociar ese aspecto. “El gobierno ha manifestado poder tener una apertura con respecto a estos plazos, y poder también hacer una rebaja a lo que hoy ya se estableció. Es decir, hay un punto de negociación específicamente en lo que se refiere a la invariabilidad tributaria”.

#HoyEsNoticiaCNN | María José Gatica, senadora RN, por tramitación de megarreforma: “Siempre es bueno ampliar este mayoría, pero si existe un atrincheramiento por parte de la izquierda, de que si el proyecto no se modifica lo van a enviar al TC, creo que hay que avanzar con lo… pic.twitter.com/OH1uDCaCf9 — CNN Chile (@CNNChile) July 7, 2026



Asimismo, agregó que “si podemos hacer una mejora en esto y adecuarnos, bajar un poco los años, yo, por lo menos, no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que este proyecto tenga la mayor cantidad de adeptos“.

La senadora también respaldó la estrategia de diálogo impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aunque cuestionó la postura de quienes han advertido con acudir al TC. “Al país no le hace bien la división. Esta cosa de los extremos no nos hace bien; tenemos que buscar puntos de encuentro”, dijo, agregando que, a su juicio, “no habla bien tampoco de la oposición (…) que salgan con amenazas diciendo que si se mantienen ciertos puntos en este proyecto de ley, acusan con que van a llevarlo al TC. Eso no es bueno”.

#HoyEsNoticiaCNN | María José Gatica, senadora RN, por tramitación de megarreforma: “No habla bien de la oposición que salgan con amenazas de ir al TC”@matiburgos

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Consultada por las críticas del exdiputado Johannes Kaiser a los acuerdos políticos, Gatica descartó que influyan en Renovación Nacional. “Él tiene su postura, yo la respeto; él forma parte de otro partido. Yo hoy día milito en Renovación Nacional, que es un partido con diversos tipos de opiniones; esa es nuestra mayor riqueza”. Además, afirmó que “la gente está cansada de eso (…) hoy día necesitamos ponernos de acuerdo, sí, porque necesitamos solucionar los problemas que tiene nuestra gente”.

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