Cámara de Diputadas y Diputados aprueba proyecto que busca facilitar la apertura de nuevos colegios

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que busca facilitar la apertura de nuevos establecimientos. Con ello, el texto pasará a tercer trámite constitucional en el Senado.

La iniciativa pretende facilitar la creación de colegios particulares subvencionados; es por esto que se incorporan regímenes de arriendo y comodatos de inmuebles con fines educativos, por lo que se modificarían normas sobre subvenciones y se ajustarían aspectos de la Ley de Inclusión Escolar.

Igualmente, el Ministerio de Educación deberá publicar, a más tardar el último día hábil de abril de cada año, un informe actualizado con el estado y proyección de la demanda escolar por niveles y cursos.

La Ministra de Educación, María Paz Arzola, añadió que este proyecto “constituye un valioso punto de partida para poder avanzar en un objetivo que compartimos como ministerio, que es facilitar que el sistema escolar pueda ofrecer mejores alternativas de calidad para las familias”.

La diputada Daniela Serrano presentó una reserva de constitucionalidad del artículo 5, al estimar que este “genera un sistema de administración delegada entre municipios y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)”.