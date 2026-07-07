Bolivia busca que la marraqueta sea Patrimonio de la Humanidad: ¿Cuál es el origen del famoso pan?

Panaderos bolivianos anunciaron que buscarán declarar la marraqueta como Patrimonio de la Humanidad. La iniciativa surge en medio de una creciente controversia en redes sociales, reavivada hace un tiempo por un chef peruano que aseguró que este tradicional pan —consumido a diario en Chile— es, en realidad, «típico de Tacna», lo que desató un debate sobre el origen de este producto y su identidad culinaria en la región.

¿De dónde proviene la marraqueta?

Ante este debate, el historiador Raúl La Torre, coordinador de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes (UANDES), explicó que “la marraqueta tiene un origen eminentemente europeo. Era un tipo de pan batido muy común en la zona central de Europa, que llegó a Chile gracias a una familia francesa, los hermanos Marraquet”.

De acuerdo con esa versión, el pan tomó el apellido de esa familia y comenzó a conocerse en Chile como marraqueta. “Sin embargo, también se conoce como pan francés, justamente por su vínculo con la panadería francesa”, detalló La Torre.

El académico agregó que la influencia de la panadería francesa se extendió por varios países de la región, lo que explica que existan versiones similares de este pan con distintos nombres y características.

“Es así como la marraqueta, tal como la conocemos en Chile, puede existir también en otros países, pero con variaciones. Cada cultura fue adaptando el pan batido a sus costumbres, lo que genera estas similitudes y diferencias”, concluyó.