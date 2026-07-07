Michelle Bachelet no asistirá a la ceremonia convocada por el Presidente Kast: Viajará fuera de Chile

La expresidenta Michelle Bachelet no participará en la ceremonia convocada para este jueves, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Su ausencia se debe principalmente a compromisos de agenda. La ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en plena campaña por su candidatura a la Secretaría General de la ONU y tiene programado un viaje a Asia. Tampoco asistirá el expresidente Ricardo Lagos, quien se retiró de la vida pública.

En tanto, quienes sí participarán del evento son los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. También asistirán la exprimera dama Cecilia Morel y su hija Magdalena Piñera Morel.

La actividad está programada para las 11:00 horas de este jueves 9 de julio e incluirá una ceremonia de juramento a la bandera y un almuerzo en el Palacio de La Moneda.

Cabe recordar que la administración del Presidente José Antonio Kast rechazó respaldar la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Actualmente, su candidatura cuenta con el respaldo de México y Brasil.