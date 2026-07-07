Exclusivo CNN: Netanyahu dice que a “veces vemos las cosas de manera diferente” con Trump

(CNN) — Solo horas después de que el presidente Donald Trump dijera que considera vender aviones de combate F-35 a Turquía, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció en contra de esta posible acción, incluso mientras minimizaba las diferencias entre los dos líderes mundiales.

En una entrevista con CNN, Netanyahu advirtió que la venta de los aviones de combate más avanzados de Estados Unidos “no convierte a Turquía en un Estado amigo de los Estados Unidos”. Como parte de una disputa creciente con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Netanyahu describió a Ankara como “un régimen infectado con los Hermanos Musulmanes, que odia a Estados Unidos”.

“No es precisamente un aliado modelo de Estados Unidos”, dijo Netanyahu a Dana Bash de CNN. “Amenaza con destruir a mi país, el único Estado judío”.

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo en una entrevista con CNN Turk la semana pasada que Israel se había “convertido en una carga que la humanidad ya no puede soportar”, lo que llevó al ministro de Relaciones Exteriores israelí a condenar los comentarios como “incitación clásica al genocidio”.

“Esto no es una fuerza para la paz y la estabilidad. Cuando les das ese poder, verás agresión a su paso”, dijo Netanyahu.

Netanyahu dijo que instó directamente a Trump a no vender los aviones a Turquía, afirmando este martes que hacerlo “destruiría el equilibrio de poder en Medio Oriente”.

Pero Trump, que se encuentra en Turquía como parte de la cumbre de la OTAN, ha indicado que está dispuesto a levantar la prohibición de venta de los aviones a Ankara que impuso durante su primer mandato. Describió a Turquía como un aliado “extraordinario” de Estados Unidos.

Netanyahu minimizó cualquier división con Trump, diciendo que los dos ven “ojo a ojo” en asuntos importantes, incluso después de que Trump dijera durante el fin de semana que el líder israelí “sabe quién manda”.

“Él es el presidente de Estados Unidos. Hace lo que es bueno para Estados Unidos”, dijo Netanyahu. “Soy el primer ministro de Israel, hago lo que es importante para Israel, y la mayoría de las veces estas cosas son idénticas”.

Netanyahu, quien criticó públicamente el acuerdo nuclear con Irán durante el mandato del expresidente Barack Obama, ha evitado hasta ahora condenar el acuerdo de alto el fuego actual entre EE.UU. e Irán. El acuerdo puso fin a una guerra que Netanyahu estaba presionando para continuar y levantó sanciones de larga duración sobre la capacidad de Irán para vender su petróleo a cambio de abrir el crítico estrecho de Ormuz. El pacto también plantea la posibilidad de cientos de miles de millones de dólares adicionales en alivio de sanciones si las dos partes alcanzan un acuerdo permanente.

No obstante, el acuerdo no aborda ninguno de los principales problemas que EE.UU. e Israel plantearon al inicio de la guerra a fines de febrero, como el programa nuclear de Irán, su producción de misiles balísticos, su apoyo a los grupos respaldados por Irán o el acopio de uranio altamente enriquecido. Al ser cuestionado sobre el acuerdo de alto el fuego, Netanyahu se reservó su juicio.

“Es demasiado pronto para decir qué pasará”, afirmó. “El presidente cree que puede detener el programa nuclear de Irán, y cree que puede hacerlo a través de negociaciones. Yo tengo mis dudas, pero creo que se le debe dar la oportunidad, y está tratando de lograrlo”.

Netanyahu adoptó una actitud mucho más severa hacia los legisladores demócratas por el declive en el apoyo del partido a Israel, señalando en un momento al alcalde de Nueva York Zohran Mamdani por sus comentarios anteriores de que, si bien apoya a Israel “como un Estado con derechos iguales”, no puede respaldar “cualquier Estado que privilegie una religión sobre otra”.

“Es ridículo, es absurdo”, dijo Netanyahu, agregando que aunque Israel es una “democracia imperfecta”, sigue siendo “100 veces mejor que esas dictaduras y esas tiranías horribles que Mamdani y sus seguidores apoyan”.

También criticó a la representante Haley Stevens, una demócrata judía que se postula para el Senado en Michigan, por sus declaraciones de que sus acciones como primer ministro de Israel habían hecho menos seguros a los judíos estadounidenses.

“Dicho esto, la ha puesto incómoda porque no puede defender la verdad”, afirmó. “Probablemente esté tratando de excusar el antisemitismo”.

Cuando se le preguntó si tenía alguna responsabilidad personal en el deterioro del apoyo en EE.UU. hacia Israel, Netanyahu rechazó la sugerencia, argumentando en su lugar que las redes sociales estaban impulsando la creciente oposición.

Netanyahu también se refirió a un aumento en la violencia de colonos en la Ribera Occidental ocupada. Describiendo a los agresores como un grupo de 150 “delincuentes juveniles”, reconoció que el problema ha “explotado más allá de lo creíble”. Dijo que la policía y las fuerzas armadas “toman medidas”, pero los tribunales en Israel “son muy indulgentes” con aquellos condenados por violencia de colonos. “Nuestros ciudadanos no pueden practicar la violencia contra nadie”, aseguró.

A pesar de las afirmaciones de Netanyahu, la Ribera Occidental ha experimentado un aumento en la violencia de colonos, algunas veces con incidentes de soldados israelíes observando impasibles, en conjunto con la rápida expansión de asentamientos por parte del Gobierno de Israel en todo el territorio. En un período de un mes a principios de este año, el grupo israelí de derechos humanos Yesh Din dijo que hubo 305 incidentes de violencia de colonos, incluyendo ataques a personas y propiedades y confiscaciones de tierras.