Corral: Intensas lluvias provocan el desborde del río San Juan

El alcalde de Corral, Claudio González, entregó un reporte sobre la situación que enfrenta la comuna a raíz del sistema frontal que ha provocado diversas afectaciones en la Región de Los Ríos.
“Estamos enfrentando una situación bastante adversa, con un alto nivel de precipitaciones que, siendo sincero, no habíamos visto en la comuna de Corral. Esto nos ha generado una serie de inundaciones. El centro de Corral está prácticamente inundado; colapsaron los buzones que desembocan en la bahía de Corral y que pasan subterráneamente por las calles de la comuna”, reportó en CNN Prime.
Asimismo, detalló que han registrado una serie de remociones en masa y afectaciones a viviendas.
“Tuvimos una situación bastante particular y grave. Se produjo un aluvión en la ladera de uno de los cerros, que descendió por un estero y arrasó con una calle completa. Afortunadamente, no tuvimos personas lesionadas”, describió.
La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y señaló que el fenómeno se ha presentado con mayor intensidad en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Además, indicó que para este miércoles se prevén tormentas eléctricas en las regiones de La Araucanía y Los Lagos.
“El sistema frontal seguirá avanzando hacia el norte, alcanzando las regiones comprendidas entre Maule y Biobío con precipitaciones y viento”, adelantó.
📌Directora Nacional, Alicia Cebrián, realiza balance sobre sistema frontal en la zona centro sur del país. pic.twitter.com/eUj0VwT7ts
— SENAPRED (@Senapred) July 8, 2026
🚨🚨#ALARMA AAA2-1/2026 (Actualización)
🌧️🗻 Precipitaciones Intensas con Isoterma Cero Alta en corto periodo de tiempo
📍 En zonas de la Región de La Araucanía y Los Ríos
📅 Validez: Desde la noche del martes 7 y hasta la mañana del miércoles 08 de julio.
⚠️ Seguir las… pic.twitter.com/vomNciepJr
— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 7, 2026
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