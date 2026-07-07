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DMC actualiza alarma meteorológica: Lluvias intensas afectarán a La Araucanía y Los Ríos este miércoles

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Durante este martes, la Dirección Meteorológica (DMC) actualizó la alarma meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en un corto período de tiempo.

La actualización se debe principalmente a la presencia de un sistema frontal que se desarrollará desde la noche de este martes hasta la mañana del miércoles 8 de julio.

Las zonas que se verán principalmente afectadas son:

  • La Araucanía: precordillera y cordillera.
  • Los Ríos: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y cordillera.

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