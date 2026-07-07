DMC actualiza alarma meteorológica: Lluvias intensas afectarán a La Araucanía y Los Ríos este miércoles

Durante este martes, la Dirección Meteorológica (DMC) actualizó la alarma meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en un corto período de tiempo.
La actualización se debe principalmente a la presencia de un sistema frontal que se desarrollará desde la noche de este martes hasta la mañana del miércoles 8 de julio.
Las zonas que se verán principalmente afectadas son:
- La Araucanía: precordillera y cordillera.
- Los Ríos: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y cordillera.
🚨🚨#ALARMA AAA2-1/2026 (Actualización)
🌧️🗻 Precipitaciones Intensas con Isoterma Cero Alta en corto periodo de tiempo
📍 En zonas de la Región de La Araucanía y Los Ríos
📅 Validez: Desde la noche del martes 7 y hasta la mañana del miércoles 08 de julio.
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— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 7, 2026
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