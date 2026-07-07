Emilia Schneider (FA) por reforma al SAE: “Llamaría a la ministra de Educación a ejercer su liderazgo y conducir a su sector al diálogo”

La diputada del Frente Amplio (FA), Emilia Schneider, se refirió a los fundamentos entregados por el Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Escuelas Protegidas.

En ese contexto, la integrante de la Comisión de Educación explicó en CNN Prime que, desde la oposición, presentaron más de 70 propuestas para mejorar la iniciativa y que “recibieron un portazo”.

“Me parece adecuado que se hayan acogido la mayoría de los argumentos que presentamos los diputados en este requerimiento, y creo que hay un punto que es particularmente relevante, que tiene que ver con la pérdida de gratuidad que querían establecer como sanción. Eso marca un precedente muy complejo para el Gobierno respecto de su propuesta del Registro de Vándalos, que efectivamente también podría afectar garantías constitucionales”, explicó.

Cabe recordar que el TC declaró inconstitucionales los artículos relativos a la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden de un fiscal, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, las sanciones para quienes interrumpan las clases y la pérdida de la gratuidad universitaria para personas condenadas por hechos de violencia.

#CNNPrime | Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio, por fallo del TC por Escuelas Protegidas: “Es una crónica de una muerte anunciada. Nosotros le dijimos al ministerio que este proyecto estaba muy mal hecho” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/DLxiAa7uN3 — CNN Chile (@CNNChile) July 8, 2026

En ese sentido, espera que el Gobierno se abra al diálogo en el marco de las discusiones que se están dando en materia de educación, como la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), y adelantó que está abierta a realizar mejoras.

“Esperemos que se dé un debate serio. No fue así con Escuelas Protegidas”, enfatizó. Asimismo, emplazó a la ministra de Educación, María Paz Arzola: “Que ejerza su liderazgo de una buena vez y conduzca a su sector a dialogar, a llegar a puntos de encuentro y, sobre todo, que tome en cuenta la evidencia técnica”, concluyó.