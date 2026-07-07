Alcalde de Villarrica suspende las clases ante las intensas precipitaciones pronosticadas para este miércoles

El alcalde de Villarrica, Pablo Astete Mermoud, informó la suspensión de clases para este miércoles debido al sistema frontal que afectará a la Región de La Araucanía.

“Quiero comunicarles que hemos tomado la decisión de suspender las clases de mañana, miércoles 8 de julio, debido a las condiciones climáticas. Tenemos un pronóstico de más de 140 milímetros de lluvia. Los suelos están saturados y, probablemente, mañana en la mañana se registren remociones en masa”, comentó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

La medida regirá para todos los establecimientos municipales: escuelas urbanas y rurales, liceos, jardines infantiles y salas cuna.

Asimismo, adelantó que la continuidad de las clases durante esta semana será reevaluada en función de la evolución del sistema frontal y del pronóstico para la zona centro-sur.

“Vamos a reevaluar esta situación mañana y la continuidad de esta medida. Lo importante es que hoy hemos decidido suspender las clases en nuestros establecimientos porque creemos que es una medida necesaria para resguardar a la comunidad y que las familias permanezcan en sus hogares”, concluyó.