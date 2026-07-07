Senado aprueba en general proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Durante este martes, la Sala del Senado aprobó el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 3 en contra.

El siguiente paso será que el proyecto sea estudiado en particular por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Además, se estableció como plazo hasta el viernes 17 de julio para la presentación de indicaciones.

El senador Matías Walker, tras la votación, comentó a través de X: “Hemos aprobado la idea de legislar un proyecto que se hace cargo de mejorar las respuestas que hoy entrega el sistema de responsabilidad penal adolescente”.

“Los delitos se hacen cada vez más complejos y necesitamos leyes que permitan hacer efectiva la medida de internación en un régimen de reinserción que debe funcionar. Si un joven entra y sale del sistema sin cambiar su trayectoria, el Estado fracasa. Avanzaremos en esta tarea y, tal como lo propusimos el año pasado, debemos comenzar a sancionar a los padres cuya negligencia permitió que sus hijos ingresaran al círculo de la delincuencia”, complementó.

Hemos aprobado la idea de legislar un proyecto que se hace cargo de mejorar las respuestas que hoy entrega el sistema de responsabilidad penal adolescente . Los delitos se hacen cada vez más complejos y necesitamos leyes que permitan hacer efectiva la medida de internación en un… https://t.co/hRJsNfcJau — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) July 8, 2026

📰Sobre Senado en pleno que abordará modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente:

Defensoría de la Niñez reúne a especialistas para aportar evidencia al debate sobre justicia juvenil La institución reunió a académicas y académicos de distintas universidades del… pic.twitter.com/BMK3MVzFD0 — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) July 7, 2026

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