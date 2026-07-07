Senado despacha proyecto de ley que autoriza al Gobierno a contraer deuda adicional por hasta US$6.200 millones en 2026

Durante este martes, el Senado despachó a ley el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno Central durante 2026.

La iniciativa, que propone un endeudamiento adicional a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 2026 por US$6.200 millones, fue aprobada por 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, destacó que “es una señal de responsabilidad poder financiar un presupuesto que se aprobó el año pasado, que estaba con financiamiento incompleto y que se termina de financiar con esta ley”.

“Esta es una decisión concreta sobre cómo el Estado de Chile enfrenta responsablemente una situación fiscal distinta a la prevista cuando se aprobó la Ley de Presupuestos para 2026”, agregó.

En esa línea, enfatizó que esta medida forma parte de una estrategia fiscal más amplia.

“Este proyecto no es una medida aislada, sino una pieza que integra una estrategia fiscal coherente, que combina la responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas con la visión de largo plazo de recuperar la solidez del Estado”, complementó.

💸🇨🇱 A ley proyecto que autoriza al Gobierno Central a contraer deuda adicional por hasta US$6.200 millones durante 2026. ✅ Busca asegurar financiamiento, fortalecer la liquidez fiscal y dar continuidad a las funciones del Estado.#Senado #Chile #Economía #Hacienda… pic.twitter.com/Wi6hd4PNQM — Senado Chile (@Senado_Chile) July 7, 2026

El senador Matías Walker, a través de X, comentó que: “Por 28 votos aprobamos en el Senado el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento. Era necesario, pues tenemos un escenario fiscal más exigente que el inicialmente previsto”.