Tensa sesión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado por la megarreforma: Senadores de oposición se retiran y advierten que recurrirán al TC

Durante la noche de este miércoles, en medio de la discusión de la megarreforma, se registró un tenso cruce en la Comisión de Medio Ambiente.

Al término de la sesión, los senadores Ricardo Celis (Partido por la Democracia), Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y Diego Ibáñez (Frente Amplio) se retiraron de la instancia.

Antes de abandonar la sala, De Urresti emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “Usted va a pasar a la historia como un ministro que no ha sido capaz de generar consenso, seguridades ni confianza. Tratar de sacar, a la hora nona, un as bajo la manga por quinta vez, modificando una situación que usted sabe que no tiene consenso y que fue cambiando una y otra vez, privando el legítimo debate que puede haber, no es correcto. Eso no le hace bien al país, no le hace bien a la estabilidad de este país, a la economía, a la certeza que usted tanto dice pregonar ni al empleo”.

“Usted, con esto, está generando incertidumbre, y usted es el ministro de Hacienda de este país. Esto no lo habíamos visto. Presidente (Sergio Gahona), lo valoro a usted porque lo conozco, conozco su trayectoria y sé cómo ha dirigido siempre las comisiones. No lo sindico a usted, para nada, como responsable de esto, porque conozco los esfuerzos que ha hecho y su trayectoria de años dirigiéndolas. Yo no había visto esto por parte de un ministro de Hacienda que se comportara de esta manera. Le pido disculpas por la decisión que hemos tomado, pero es una decisión razonada, tomada con calma. La dejamos en evidencia y nos reservamos, obviamente, las acciones correspondientes, principalmente un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto avala aún más nuestra postura frente a su actitud, ministro”, adelantó.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sergio Gahona, explicó que durante esta jornada maratónica se revisaron cerca de 207 indicaciones.

“Tuvimos una discusión permanente, de buen nivel de debate. Evidentemente, hubo acuerdos en algunas indicaciones y hubo otro segmento que estaba fundamentalmente relacionado con la restitución de los gastos ante una anulación judicial de las resoluciones de calificación ambiental. A algunos senadores no les pareció la forma en que el Ministerio de Hacienda había procedido y, por lo tanto, no se quedaron a votar y prefirieron retirarse”, describió.

En ese sentido, precisó que dentro de sus funciones le corresponde continuar con la discusión del proyecto mientras exista quorum, por lo que finalmente “se terminó aprobando en los términos que efectivamente habíamos planteado, con indicaciones de algunos senadores y del Ejecutivo, con adecuaciones y modificaciones, tal como lo establece el reglamento del Congreso para el trabajo en comisiones”.

Respecto del suceso ocurrido con los legisladores de oposición, comentó que, desde su perspectiva, “hubo una sobrerreacción a una situación planteada por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los senadores están en pleno derecho de presentar todos los requerimientos al TC que estimen convenientes. Aún queda mucha discusión de este proyecto: todavía tiene que pasar por las comisiones de Trabajo y Hacienda, además de discutirse en Sala”.

Con información de Nicolás Donoso, periodista de CNN Chile.