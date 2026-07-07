Metro estrena programa de salud mental: Incluye meditaciones guiadas en algunas estaciones y códigos QR con ejercicios de relajación

Durante la jornada de este martes, Metro de Santiago presentó el programa de salud mental “Tu viaje interior nos importa“, iniciativa que busca incorporar el bienestar emocional como parte del servicio para quienes utilizan la red del tren subterráneo.

Desde hace un año que Metro y el Ministerio de Salud están colaborando en conjunto con organizaciones especializadas para la instalación de esta estrategia de salud. Durante la presentación del programa, la ministra de Salud, May Chomalí, junto al presidente de Metro, Patricio Rey, participaron de activaciones presenciales, meditaciones guiadas y contenido de autocuidado elaborado por especialistas.

“Esto nace de una preocupación de Metro y de un trabajo conjunto con el Minsal y la sociedad civil para construir una propuesta validada por especialistas. Más que hablar de salud mental, debemos promover el bienestar mental de las personas”, afirmó Chomali.

¿De qué se trata esta iniciativa?

Entre las principales medidas se encuentra la incorporación de un sitio web para orientar a quienes necesiten un momento de pausa durante el recorrido en el metro, que contendrá:

Consejos para calmar la respiración o distraerse.

o distraerse. Sonidos y música de relajación.

Acceso directo al fono 4141 de asistencia del MINSAL como línea de asistencia.

Además, la iniciativa contempla activaciones presenciales como “Solamente Unidos“, dinámica realizada en una silla doble para facilitar conversaciones cara a cara. Con esto, se busca que los participantes identifiquen a una persona que haya sido un apoyo y poder expresar ese agradecimiento.

También se incluirán meditaciones guiadas en distintos puntos de la red para ofrecer ejercicios breves de respiración y relajación con el fin de dar a las personas un espacio de calma, entregando herramientas accesibles y cercanas durante el trayecto.