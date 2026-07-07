“Las que cuentan la ciencia”: Evento de divulgación que visibiliza a las mujeres y sus investigaciones llegará por primera vez a Chile

Una iniciativa que ha cautivado a más de 80.000 personas en España y que ya cruzó el Atlántico hacia Ecuador llegará a Chile en octubre, en el marco del Mes de la Ciencia. Se trata del evento de divulgación “Las que cuentan la ciencia”, que se realizará por primera vez en nuestro país el jueves 22 de octubre, en el Centro Cultural La Moneda.

La iniciativa creada en 2018 por la Universidad de Córdoba (España), y que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Instituto de las Mujeres de ese país, es un espectáculo que a lo largo de los años ha reunido a investigadoras, periodistas científicas y divulgadoras, quienes convierten sus investigaciones o conocimiento en charlas cercanas, visibilizando el trabajo de las mujeres en ciencia de una manera más lúdica y para público general.

En 2023, el proyecto dio el salto a Ecuador de la mano de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de la ciudad de Guayaquil, con el apoyo de la Embajada de España en Ecuador, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI), dando vida a la versión local “Ellas y la ciencia”.

Ahora, el siguiente paso es Chile. Gracias a un convenio de colaboración firmado entre Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma, su Unidad de Cultura Científica y el Centro de Comunicación de las Ciencias organizarán este evento, cuya misión es promover el desarrollo de habilidades comunicativas en investigadoras, potenciar el intercambio Chile-España en cultura científica y ofrecer a la ciudadanía un espectáculo de divulgación de calidad.

“Que Las que cuentan la ciencia llegue a Chile es una noticia que nos llena de entusiasmo. Esta iniciativa, que ha tenido gran éxito en España y Ecuador, no sólo busca fortalecer las capacidades comunicativas de las científicas participantes, sino que también es una oportunidad real de conectar con investigaciones que normalmente circulan sólo en revistas académicas o congresos especializados. Queremos que una persona que nunca ha leído un paper científico salga del evento con la sensación de haber entendido algo importante sobre el mundo y de haberlo disfrutado”, sostuvo la directora del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, Dinka Acevedo.

Para Elena Lázaro, directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, con su llegada a Chile y tras su éxito en Ecuador, el evento queda “definitivamente consolidado como uno de los mejores ejemplos de las posibilidades de creación de un espacio iberoamericano de divulgación de la ciencia en español, creado de manera colectiva y gracias al compromiso institucional con la transferencia social del conocimiento de las Universidades promotoras, la Embajada y del Centro Cultural La Moneda”.

Por su parte, desde el espacio anfitrión destacaron la iniciativa y valoraron el poder realizarla en un espacio dedicado a la cultura. “Uno de los desafíos más profundos de nuestro tiempo es acortar la distancia entre el conocimiento científico y la vida cotidiana de las personas, y los espacios culturales tienen una capacidad singular para hacerlo, no porque simplifiquen ese conocimiento, sino porque disponen de lenguajes sensibles que permiten generar experiencias significativas, colectivas y transformadoras. La cultura tiene la capacidad de convocar a sectores, instituciones y personas que difícilmente se encontrarían en otros contextos, por eso que el encuentro Las que cuentan la ciencia se lleve a cabo aquí es motivo de gran alegría para nosotros”, dice Felipe Bascuñán, director ejecutivo (i) del Centro Cultural La Moneda.

La organización del evento en Chile está a cargo de la Universidad Autónoma —a través de su Centro de Comunicación de las Ciencias—, el Centro Cultural La Moneda y la Embajada de España en Chile —a través de su Consejería Cultural y Científica—, en colaboración con la agencia chilena de comunicación científica FraguaLab. La entrada será gratuita y el programa completo de divulgadoras participantes será comunicado próximamente.