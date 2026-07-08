Precio de los combustibles: Bencinas de 93 y 97 octanos bajarán $100 y $99 por litro este jueves 9 de julio

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó un nuevo informe semanal con las variaciones estimadas en los precios de los combustibles para esta segunda semana de julio.
Las variaciones estimadas por ENAP son las siguientes:
- Bencina de 93 octanos: -$100,3 por litro.
- Bencina de 97 octanos: -$99,8 por litro.
- Diésel: -$155,4 por litro.
- Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: -$22,1 por litro.
- Kerosene: $0,0 por litro.
La empresa estatal no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es exclusivamente informativa, de acuerdo con lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).
Cabe recordar que el pasado 26 de marzo se registró un alza histórica tras las modificaciones al MEPCO. En ese entonces, los valores quedaron de la siguiente manera:
- +$372,2 por litro en el precio de la gasolina de 93 octanos.
- +$391,5 por litro en el precio de la gasolina de 97 octanos.
- +$138,5 por litro en el caso del kerosene.
- +$580,3 por litro en el precio del diésel.
- +$11,0 por litro en el precio del GLP de uso vehicular.
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