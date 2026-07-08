Irán tilda a Trump de “criminal asesino” y EE.UU. lanza una nueva ronda de ataques contra Teherán

(CNN) – El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, calificó el miércoles al presidente de EE.UU., Donald Trump, como un “criminal” asesino en respuesta a sus amenazas previas de lanzar nuevos ataques contra Irán.

Más temprano en el día, Trump dijo que el memorando de entendimiento de su país con Teherán “se acabó”, y amenazó con lanzar otra ronda de ataques. “Los golpeamos muy duro anoche, y muy probablemente los golpeemos duro otra vez esta noche”, dijo.

En respuesta, Gharibabadi afirmó que los comentarios de Trump “no son una señal de fortaleza, sino una admisión del fracaso de una política construida durante años sobre la fuerza, las sanciones y las amenazas, que finalmente no logró poner de rodillas a la nación iraní”.

“El criminal y asesino Trump debe ser tratado en el lenguaje que entiende, aparentemente, que es el lenguaje de la fuerza”, publicó Gharibabadi en X.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo —sin mencionar directamente los comentarios de Trump— que dirigirse a Irán con un “lenguaje despectivo no disminuye su grandeza”. Agregó que Teherán respondería a cualquier “vulgaridad” con “acción”, sin especificar qué forma tomaría dicha acción.

Mientras tanto, Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, publicó en X que EE.UU. ha “violado efectivamente” el memorando debido a sus “acciones unilaterales, así como sus ataques militares contra Irán”.

“La República Islámica de Irán continuará salvaguardando sus intereses nacionales y ejerciendo su soberanía con determinación”, afirmó Baghaei.

Estados Unidos lanza una nueva ronda de ataques contra Irán

Estados Unidos lanzó otra ronda de ataques aéreos contra Irán este miércoles, horas después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el alto el fuego entre los dos países podría haber terminado.

El Comando Central de los Estados Unidos anunció los ataques en un comunicado en redes sociales.

“Bajo la dirección del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de EE.UU. han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para continuar debilitando su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, publicó el comando en X. “Estados Unidos está responsabilizando a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional clave”.

CNN se ha puesto en contacto con el Comando Central para obtener más información sobre los ataques.

Por Billy Stockwell y Aida Karimi. Con información de Hira Humayun, de CNN.