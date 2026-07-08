“Daña al PS de Chile y nuestra capacidad de incidir en una reforma de enorme relevancia social”: La dura respuesta de Vodanovic a Cicardini por críticas a reunión con Quiroz

“Compañeras y compañeros: Me he enterado por redes sociales de un video de mi compañera de partido y de bancada, la senadora Cicardini, en que se me acusa de mentir y de llevar una negociación a espaldas de la ciudadanía. Eso no es efectivo”.

Así parte la carta que la presidenta del Partido socialista, Paulina Vodanovic envió a militantes de la Séptima Región, de la cual es senadora, a raíz de las acusaciones que su compañera de partido Daniela Cicardini le hiciera por las negociaciones en el marco de la Megarreforma.

La senadora por Atacama acusó a Vodanovic “de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, o sea, un candado a la ley de los superricos”. Esto en el marco de la mesa que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) convocó para abordar el polémico proyecto.

Sobre la cita, Vodanovic aseguró que “como senadora asistí a una Mesa en el Senado, citada por la Presidenta del Senado, acompañando al jefe de bancada socialista, Dr. Juan Luis Castro, junto a senadoras y senadores de todos los partidos (PPD, FA, PC, PL y DC). No ha habido acuerdo alguno, y las conversaciones se realizaron en el Senado de la República. Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso y desproporcionado”.

“Recordemos además lo obvio: todos los senadores socialistas votamos en contra del proyecto en general; yo hice lo mismo en la Comisión de Hacienda; y ayer rechazamos el proyecto de deuda pública del gobierno. Ahí están los votos, que son los que hablan”, agregó.

La timonel socialista enfatizó que “el gobierno tiene los votos para aprobar lo que quiera. Nuestra responsabilidad como parlamentarios es incidir para atenuar los efectos de una reforma que sabemos nefasta para la economía y el bienestar de la población. Como presidenta del partido, me corresponde dialogar. Lo que no puede ser es que, por hacer mi trabajo parlamentario, sean los propios compañeros quienes salgan a reclamar por la prensa sin conversar primero con nosotros. Eso no daña mi imagen pública, que es lo de menos: daña al PS de Chile y nuestra capacidad de incidir en una reforma de enorme relevancia social”.

“Nací socialista y moriré socialista, como las tres generaciones que me antecedieron. Soy madre de una socialista. Sangre socialista corre por mis venas y jamás abandonaré la causa de la democracia y de los trabajadores. Pero esto no se trata de mí. Se trata de la bancada socialista y, más allá, de nuestro Partido, que no debe verse envuelto en estas discusiones, sino pelear por Chile. Si hay que pelear, peleemos contra el proyecto y sus efectos: defendamos a los trabajadores, a las mujeres rurales. Causas hay muchas. Las demás son peleas inútiles, sin ningún impacto en la decisión que ya tomó este gobierno de beneficiar a los que más tienen”, cerró