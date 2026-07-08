Terminal de cruceros en Ancud: ¿Cuándo se iniciarán las obras?

Este martes, se registró un avance del proyecto de reconstrucción del terminal de cruceros en Ancud, en la Región de Los Lagos, cuyo inicio de obras se proyecta para 2028-2029.

Según Empormontt, la iniciativa es de suma importancia, ya que, después de la inauguración del Puente Chacao, limitaría el paso de grandes cruceros hacia Puerto Montt y podría favorecer a Ancud, incluso consolidarse como un nuevo destino para cruceros en el sur de Chile.

El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, dio a conocer los detalles del proyecto en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Uno de ellos fue el estudio de factibilidad portuaria, el cual indica que la ciudad chilota reúne las condiciones necesarias para albergar un puerto de barcos de gran tamaño, dada la reserva de su zona costera para el uso de proyectos como este, el cual tiene exclusividad para cruceros de pasajeros, y además, la licitación finalizada para elaborar la ficha técnica de los estudios de especialidad.

“Seguimos socializando este proyecto, considerando que en el futuro Ancud se puede transformar y se transformará en el ingreso por el lado del Pacífico no solamente hacia la comuna y al archipiélago de Chiloé, sino que también para toda la Región de Los Lagos”, explicó el jefe comunal.

Según Ojeda, estos avances son estratégicos para fortalecer la conectividad marítima y potenciar el sector turístico de la isla.