El extraño “Conde Binface”: El rival que podría enfrentar a Nigel Farage en las votaciones inglesas de Clacton

En medio de la controversia por la renuncia de Nigel Farage a su escaño parlamentario, un nombre insólito gana protagonismo en la contienda electoral de Clacton-on-Sea: Count Binface, un personaje que lleva un cubo de basura en la cabeza y una capa plateada como distintivo.

Un comediante detrás de la máscara

Según reportó Reuters, Binface es la creación del comediante Jonathan Harvey, quien lo ha hecho competir contra tres primeros ministros de Gran Bretaña en la última década. Según se explica, el objetivo del personaje es burlarse de los candidatos tradicionales mientras, en su propia narrativa, celebra el ejercicio democrático británico.

Count Binface vs Nigel Farage. The serial election candidate speaks to @JustinOnWeb about running against the Reform UK leader, after all the major parties say they won’t stand in the Clacton by-election. pic.twitter.com/KKsV9SBk7J — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) July 8, 2026

Su eventual candidatura cobra relevancia porque todos los partidos políticos tradicionales —incluyendo al Partido Laborista y a los conservadores— anunciaron que no competirán en la votación de Clacton, tras calificar la maniobra de Farage como un truco publicitario. Esto podría dejar a Binface como el único rival visible del líder de Reform UK en las urnas.

Para varios sectores del Partido Laborista, los conservadores de oposición y otros partidos, la posibilidad de que Binface sea el único competidor resume lo que consideran absurdo de la decisión de Farage de provocar esta elección parcial.