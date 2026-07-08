“The Pitt” arrasa en las nominaciones al Emmy 2026 con 25 postulaciones y “Hacks” marca un récord histórico para la comedia

El anuncio de las nominaciones al Emmy 2026 deja a “The Pitt” como la gran favorita de la temporada, con 25 postulaciones en total, incluyendo mejor drama y 13 nominaciones de actuación. La serie médica de HBO Max, ganadora vigente del Emmy a mejor drama, casi duplica las 13 nominaciones que obtuvo el año anterior. Entre sus candidatos figura Noah Wyle, nominado a mejor actor principal.

“Hacks” rompe el récord de nominaciones para una comedia

De cerca la sigue “Hacks”, otro título de HBO Max, que consigue 24 nominaciones por su quinta temporada. Esta cifra representa la mayor cantidad de nominaciones jamás recibida por una serie de comedia, superando a “The Bear” y “The Studio”, que compartían el récord anterior con 23 postulaciones cada una. Jean Smart, protagonista de la serie, aspira a su quinto Emmy por este trabajo y al octavo de su carrera, lo que la ubicaría en un empate como la actriz con más premios Emmy de actuación en la historia.

Entre los estrenos, “Widow’s Bay”, la comedia de terror de Apple TV, obtiene 19 nominaciones tras un notorio repunte de popularidad hacia el cierre de la temporada de campaña. También en Apple TV, la nueva serie dramática “Pluribus” suma 18 nominaciones. En el campo de las series limitadas, “Beef” de Netflix lidera con 16 nominaciones por su segunda entrega. Por parte de la televisión abierta, “Saturday Night Live” de NBC encabeza con 11 nominaciones.

Gracias al desempeño de “The Pitt”, “Hacks” y “DTF St. Louis” (13 nominaciones), HBO Max se posiciona como la plataforma líder del año con aproximadamente 122 nominaciones, cifra menor a las 142 del año anterior, que había sido récord para la cadena de Warner Bros. Discovery.

La ceremonia se transmitirá en vivo por NBC y Peacock desde el Peacock Theatre de L.A. Live el lunes 14 de septiembre a las 8 p.m. ET. Mariska Hargitay, productora ejecutiva y estrella de “Law & Order: SVU”, será la conductora del evento, convirtiéndose en la primera mujer en presentar los Emmy en 15 años.

Según reportó Variety, entre los cambios de reglas de esta edición, la Academia de Televisión fusiona las categorías de talk show y variedad con guión en un solo campo de “mejor serie de variedades”, ahora considerado un premio de “área”: los nominados no compiten entre sí, sino que buscan que al menos el 90% de los votantes apruebe su candidatura, lo que podría generar múltiples ganadores.

Este año se presentaron 555 programas en las 14 categorías principales, un 7,5% menos que los 600 del año pasado, distribuidos entre 110 dramas, 71 comedias, 31 series limitadas, 34 películas, 18 series de variedades y 45 programas de competencia de realidad.