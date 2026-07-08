“Teléfono robado, teléfono bloqueado”: Gobierno lanza campaña para proteger datos personales ante hurto de celulares

“Teléfono robado, teléfono bloqueado” es el nombre de la campaña lanzada por el Gobierno, que busca proteger los datos personales ante el hurto de celulares.

La iniciativa, que es impulsada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), tiene como objetivo “informar a la población sobre cómo resguardar la información personal tras ser víctima de un robo o hurto de un dispositivo móvil, especificando pasos claves y consejos que buscan generar un desincentivo a este delito”.

De acuerdo a datos de la PDI, al año se roban en Chile alrededor de 500 mil teléfonos. El 62,2% de dichos robos ocurren en espacios públicos.

Según la Subtel, “solo en el 50% de los equipos robados se solicita el bloqueo, lo que demuestra que una parte de la población no inhabilita el dispositivo robado”.

Campaña “Teléfono robado, teléfono bloqueado”: ¿Cómo funciona?

La iniciativa contiene cuatro pasos claves:

Conocer el IMEI del teléfono: es un código único de 15 dígitos que identifica cada dispositivo. Se puede encontrar marcando *#06* o buscando en Configuración o Ajustes > Acerca del teléfono o General > Información > IMEI.

es un código único de 15 dígitos que identifica cada dispositivo. Se puede encontrar marcando *#06* o buscando en Configuración o Ajustes > Acerca del teléfono o General > Información > IMEI. Contactar a la compañía móvil: En caso de robo del celular, acudir a los teléfonos 24/7 disponibles por parte de las empresas para informar del robo. Se puede revisar aquí.

En caso de robo del celular, acudir a los teléfonos 24/7 disponibles por parte de las empresas para informar del robo. Se puede revisar aquí. Pedir el bloqueo del IMEI y SIM : el IMEI “impide el uso del equipo físico, mientras que el SIM o Chip protege tu número telefónico. Ambos bloqueos dificultan la reventa de equipos robados y evitan el uso indebido de las líneas móviles e información personal”.

: el IMEI “impide el uso del equipo físico, mientras que el SIM o Chip protege tu número telefónico. Ambos bloqueos dificultan la reventa de equipos robados y evitan el uso indebido de las líneas móviles e información personal”. Hacer la denuncia ante Carabineros (presencialmente o por Comisaría Virtual) o PDI.

Las autoridades recalcaron que el bloqueo del IMEI imposibilita que el celular pueda usar redes móviles, y el bloqueo del chip “evita que terceros hagan uso del número telefónico”.

“Ambas acciones son clave para frenar la circulación de equipos robados en el mercado informal e impedir estafas de suplantación de identidad, como la toma de control de cuentas (ATO), el phishing y el SIM swapping”, subrayaron desde la Subtel.