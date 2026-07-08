Subsecretario Lagos se desmarca de críticas de presidente republicano a Contraloría por caso Steinert

El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, tomó distancia de las críticas formuladas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, a la Contraloría, en medio del debate por el caso de la exministra Trinidad Steinert.

En entrevista con CNN Chile Radio, Lagos fue consultado por los cuestionamientos que surgieron desde sectores oficialistas luego de que Steinert pidiera una reconsideración al organismo contralor.

El subsecretario evitó respaldar esas críticas a nombre del Ejecutivo y remarcó que el rol del Gobierno es respetar la institucionalidad.

“Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, de lo que señala la Contraloría, y hemos estado dispuestos, sobre todo teniendo una buena voluntad, a respetar lo que señalan los dictámenes de la Contraloría en todo ámbito de cosas”, afirmó.

“No somos comentaristas de la Contraloría”

Consultado específicamente por los dichos de Squella, quien sostuvo que hace tiempo observa “excesos” en el plano de las atribuciones de la Contraloría, Lagos respondió que esa evaluación no corresponde al Ejecutivo.

“Esa calificación no le corresponde al Gobierno”, señaló.

Ante la repregunta sobre si el Gobierno no compartía entonces esa apreciación, el subsecretario insistió en que La Moneda no debe actuar como comentarista de los dictámenes del organismo.

“No, porque lo que a nosotros nos corresponde es respetar la institucionalidad. En ese respeto a la institucionalidad nosotros no somos comentaristas de los dictámenes de la Contraloría”, sostuvo.

Lagos agregó que al Ejecutivo le corresponde acatar las resoluciones del ente fiscalizador y plantear eventuales diferencias mediante las vías institucionales.

“Como Gobierno lo único que nos corresponde es acatar los dictámenes de la Contraloría”, afirmó.

#CNNChileRadio | José Francisco Lagos, subsecretario de la Segegob sobre polémica entre CGR y Steinert: “Tener una opinión distinta respecto a una consideración administrativa una crítica a la gestión o a las atribuciones que tiene la Contraloría”. pic.twitter.com/Mclx7FGM1a — CNN Chile (@CNNChile) July 8, 2026

Gobierno distingue críticas políticas de posición institucional

De todos modos, el subsecretario defendió que los partidos y parlamentarios puedan expresar diferencias jurídico-administrativas respecto de decisiones de la Contraloría.

“No diría que tener una opinión distinta respecto a una consideración administrativa significa una crítica a la gestión o a las atribuciones que tiene la Contraloría, sino que simplemente una diferencia respecto a cuál es la aproximación jurídico-administrativa”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, y otros actores políticos están “perfectamente en su derecho” de plantear sus posturas.

Sin embargo, Lagos insistió en que una cosa es el debate político y otra distinta es la posición formal del Gobierno.

“Nosotros como Gobierno respetamos la institucionalidad”, recalcó.

Comisión investigadora por Steinert

El subsecretario también fue consultado por la eventual comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el actuar de la exministra Steinert.

Al respecto, Lagos señaló que se trata de una atribución propia de la Cámara y que el Gobierno respetará la autonomía de los distintos poderes del Estado.

“Vamos a estar disponibles a participar en el caso de que seamos citados”, cerró.