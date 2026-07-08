Senapred alerta rachas de viento para el Biobío por sistema frontal en el sur

El sistema frontal que está afectando el sur del país sigue causando estragos en las comunas afectadas de la Región del Biobío. Inundaciones, suspensión de clases y otros inconvenientes han sido algunos de los hechos que han marcado la tónica climática.

A través de una publicación en X, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió un informe respecto a la Alerta Temprana Preventiva vigente para el territorio.

“La variable de riesgo más importante a tener en consideración son los vientos que afectarán a la región el día de hoy miércoles“, advirtió el director regional, Alejandro Sandoval.

Las rachas de viento alcanzarían los 90 km/h en el sector del litoral de la provincia de Arauco y la zona precordillerana de la región del Biobío.

Además, asegura que las “precipitaciones y vientos afectarán a la región, hasta a lo menos el día viernes de la presente semana, dejando precipitaciones especialmente en el sector precordillerano”.

Hacen un llamado a informarse y estar atentos a las condiciones del entorno, sobre todo a los pulsos de agua para evitar posibles aluviones.

#SenapredPreviene #InviernoPreparado 🌧️

Nuestro Director Regional, Alejandro Sandoval, comparte información respecto a la Alerta Temprana Preventiva que mantiene la Región del Biobío por evento meteorológico y entrega recomendaciones para el cuidado de la ciudadanía. pic.twitter.com/mvmO5IAgZ1 — Senapred Biobío (@senapredbiobio) July 8, 2026

Para mantenerse informado, visita la publicación en X sobre el monitoreo Alerta Preventiva para la región del Biobío.