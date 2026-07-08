Hollywood Symphonic Kids: La Orquesta Filodramática de Chile trae los grandes temas del cine en vivo para celebrar el Día del Niño

La Orquesta Filodramática de Chile presenta Hollywood Symphonic Kids, un concierto familiar en vivo pensado para celebrar el Día del Niño con los temas más reconocidos de la historia del cine.

El espectáculo combina orquesta sinfónica completa, coro y puesta en escena diseñada especialmente para el público familiar de todas las edades.

Entre las obras del repertorio destacan “Circle of Life” de El Rey León, “He’s a Pirate” de Piratas del Caribe, “Hedwig’s Theme” de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y “Let It Go” de Frozen.

Fechas y lugar

El evento se realizará el 9 de agosto de 2025 en el Teatro CA660, ubicado en Rosario Norte 660, Las Condes, Santiago, con tres funciones: 14:30, 16:30 y 18:30 horas. Puedes comprar tus entradas acá.