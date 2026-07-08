Tensión en el PS: Cicardini critica a Vodanovic por reunión con Quiroz y la acusa de “negociar no ir al TC” por invariabilidad tributaria

La mesa de diálogo impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez para buscar acuerdos en el marco de la megarreforma está dejando esquirlas internas al interior del Partido Socialista.

La presidenta socialista y representate del Maule en la Cámara Alta, Paulina Vodanovic fue una de las participantes de la oposición en la instancia y si bien se mostró abierta al diálogo con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz para mejorar el proyecto, bajó las expectativas de los posibles frutos de la mesa.

“No buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto (…) aquí hay un proyecto que está desfinanciado, que no tiene compensaciones, y nosotros lo que hemos solicitado es mejorarlo”, afirmó Vodanovic, según consignó La Tercera.

Pero dicho rol no ha dejado contentos a todos los integrantes del sector, una de ellas es Daniella Cicardini, senadora socialista por Atacama.

“A las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira. Nos tuvimos que enterar por (Javier) Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, o sea, un candado a la ley de los superricos”.

La socialista fue más allá con sus cuestionamientos: “Ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. ¿Se negocia o no se negocia? El Partido Socialista resolvió democráticamente rechazar este proyecto. Ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación. Así que lo digo claro, yo voy a votar en contra”.

“No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los superricos. Mi lealtad está con la gente.