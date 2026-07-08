¿Alvarado presidenciable? La respuesta del biministro ante la posibilidad de optar a la principal magistratura de Chile

A casi cuatro meses de que José Antonio Kast asumiera como Presidente de Chile, ya han surgido diversos nombres en su sector para una eventual candidatura a La Moneda.

El mismo Kast fue el que abrió el tema al mencionar -en entrevista con CNN Chile- a Martín Arraú, actual ministro de Seguridad, como una de las cartas para una candidatura en 2029.

En entrevista con Radio Infinita, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, fue consultado por la posibilidad de postularse a la primera magistratura del país.

“No, yo ya fui presidente de curso, con eso es suficiente, y feliz, estoy colaborando con el gobierno del Presidente Kast”.