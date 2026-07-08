SAG anuncia nuevos requisitos para ingreso de perros y gatos a Chile: Exigirá sistema de identificación individual

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció que aplicará nuevas exigencias zoosanitarias para el ingreso de perros y gatos a Chile desde el extranjero.

La medida, que comenzará a regir el lunes 27 de julio, requerirá que “las mascotas deberán contar con un sistema de identificación individual y permanente mediante microchip o tatuaje“.

Su objetivo es “fortalecer la trazabilidad de los animales para resguardar la salud de las personas y la sanidad animal en nuestro país”.

En caso de incumplir estas exigencias, se podría impedir el ingreso del animal a territorio nacional.

La institución indicó que “el Certificado Zoosanitario de Importación (CZI), emitido por la autoridad sanitaria del país de origen y exigido para ingresar a Chile con perros o gatos, deberá incluir el número de identificación del animal”.

Dicho número debe coincidir con el registrado en el microchip o en el tatuaje del perro o gato, “permitiendo verificar su identidad, garantizar su trazabilidad y acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos”.

Actualmente, hay otras exigencias vigentes para el ingreso de mascotas a Chile:

Presentación de un examen clínico realizado por un médico veterinario dentro de los 10 días previos a la emisión del CZI, que certifique el buen estado de salud del animal.

Contar con vacunación antirrábica vigente, la que, en caso de corresponder a una primera dosis, debe haber sido administrada al menos 21 días antes del ingreso a Chile.

Acreditar tratamientos de desparasitación interna y externa realizados entre 5 y 30 días previos a la emisión del CZI.

Todos estos antecedentes deben quedar consignados en el Certificado Zoosanitario de Importación.

En el caso de las mascotas que vengan desde países de la Unión Europea, “se continuará aceptando el pasaporte para mascotas como documento válido”, mientras que los que provengan desde Argentina, el certificado se puede gestionar de manera digital y ser presentado a través de un código QR en el control fronterizo de ingreso a Chile.

¿Qué pasa con los animales que salen de Chile y luego regresan?

En estos casos, el SAG indicó que desde el 27 de julio, “el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) emitido por el SAG tendrá una vigencia de hasta 60 días para el reingreso a Chile, siempre que la vacunación antirrábica se mantenga vigente y que la mascota cuente con identificación individual y permanente mediante microchip o tatuaje”.

En esa línea, “las personas que viajen al extranjero con sus mascotas y contemplen retornar a Chile deberán verificar antes de salir del país que estas cuenten con alguno de estos sistemas de identificación, incluso cuando el país de destino no lo exija, pues la identificación permanente será un requisito obligatorio para su reingreso al territorio nacional”.

Cabe recalcar que los Certificados Zoosanitarios de Exportación emitidos hasta el 26 de julio de 2026 “mantendrán su validez bajo las condiciones vigentes al momento de su emisión. En tanto, los certificados emitidos a partir del 27 de julio deberán ajustarse a las nuevas disposiciones para el reingreso al país”.