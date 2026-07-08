Premios Emmy 2026: Revisa la lista completa de nominaciones y categorías

(CNN Español) — La Academia de la Televisión anunció este miércoles las nominaciones a la edición 78 de los premios Emmy, en una transmisión en vivo presentada por los actores Liza Colón-Zayas (“The Bear”) y Jeff Hiller (“Widow’s Bay”).

“Hacks”, en su temporada final, impuso un récord con 24 nominaciones para una serie de comedia, incluyendo mejor comedia y actriz principal para Jean Smart.

La gala de los premios Emmy 2026 se realizará el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La actriz Mariska Hargitay (“Law & Order: Special Victims Unit”) será la presentadora.

A continuación, la lista de nominaciones por categorías.

Mejor serie dramática

“The Gilded Age”

“The Diplomat”

“A Knight of the Seven Kingdoms”

“Paradise”

“The Pitt”

“Pluribus”

“Slow Horses”

“Your Friends and Neighbors”

Mejor serie de comedia

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Nobody Wants This”

“Only Murders in the Building”

“Shrinking”

“Margo’s Got Money Troubles”

“Widow’s Bay”

Mejor miniserie

“All Her Fault”

“The Beast in Me”

“Beef”

“DTF St. Louis”

“Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Rufus Sewell, “The Diplomat”

Noah Wyle, “The Pitt”

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon, “The Gilded Age”

Chase Infiniti, “The Testaments”

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Zendaya, “Euphoria”

Keri Russell, “The Diplomat”

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”

Lisa Kudrow, “The Comeback”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Jean Smart, “Hacks”

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell, “Rooster”

Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

Riz Ahmed, “Bait”

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”

Oscar Isaac, “Beef”

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

Claire Danes, “The Beast in Me”

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Carey Mulligan, “Beef”

Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Sarah Snook, “All Her Fault”

Mejor reality/competencia

“Dancing With the Stars”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“Survivor”

“The Traitors”

Mejor programa “talk show”

“Jimmy Kimmel Live!”

“The Daily Show”

“The Late Show with Stephen Colbert”

“Last Week Tonight With John Oliver”

“Saturday Night Live”