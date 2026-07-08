Más albergues, salud y coordinación: Gobierno busca reforzar Código Azul ante bajas temperaturas

El Gobierno anunció nuevas medidas para fortalecer el Código Azul, el operativo de emergencia que se activa durante episodios de bajas temperaturas extremas para proteger a personas en situación de calle.

Esta coordinación entre ministerios, municipios y organizaciones sociales tiene como objetivo de mejorar la respuesta ante las emergencias climáticas que afectan especialmente a quienes duermen a la intemperie.

Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, en Chile hay más de 50 mil personas en situación de calle. Durante el invierno, y especialmente entre mayo y septiembre, el descenso de las temperaturas aumenta el riesgo para esta población, que muchas veces enfrenta problemas de salud, falta de redes de apoyo y dificultades para acceder a atención o resguardo.

En ese contexto opera el Código Azul, un mecanismo que contempla albergues, alimentación, rutas de atención y asistencia médica para personas expuestas al frío. La medida está presente en siete regiones del país: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

“Es uno de los desafíos sociales más complejos de nuestro país”

En CNN AM, la periodista Consuelo Saavedra informó que el Ejecutivo busca fortalecer este plan mediante una respuesta más articulada, que no solo permita reaccionar ante las bajas temperaturas, sino también avanzar en soluciones integrales frente a la situación de calle.

“La situación de calle es uno de los desafíos sociales más complejos que enfrenta hoy nuestro país y requiere de una respuesta coordinada e innovadora del Estado. Hoy sabemos que hay más de 50.000 personas que viven en situación de calle. Detrás de esta cifra hay historias de exclusión, problemas de salud, consumo problemático, pérdida de vínculos familiares, falta de acceso a la vivienda y múltiples factores que ninguna institución puede abordar por sí sola”, dijo la ministra María Jesús Wulf.

El Código azul está presente en siete regiones del país: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, y su implementación se desarrolla entre los meses de mayo y septiembre, que es donde ocurre el invierno en el país.

“Durante las bajas temperaturas es muy difícil estar en la calle. Las personas que viven ahí tienen la salud ya deteriorada, la salud mental, la salud física; por tanto, el frío agrava estas condiciones”, dice Karinna Soto, directora ejecutiva de “Juntos en la calle”.

Por su parte, Miguel Harfagr, director ejecutivo de Fundación Salud Chile, explica cómo funciona este mecanismo: “Salimos a la calle a encontrar a las personas donde están, debajo del puente, en la plaza, para ver qué necesidad de salud tienen. También hacemos estos tipos de operativos sanitarios en lugares que congregan a las personas en situación de calle, un comedor solidario, una hospedería, y ahí vamos y hacemos un chequeo general de salud“.

Sin embargo, es común observar en estas situaciones que la ayuda no es bien recibida. “Cuando llega un equipo municipal un día a desalojar una carpita, unos cartones al lado del río Mapocho, y se llevan todas las pertenencias de la persona y pierde su caridad de entidad, pierde los fármacos que está tomando, el tratamiento de tuberculosis o de hepatitis, pierde las fotos de su familia, y a los dos días llega un equipo municipal con la misma chaqueta, el mismo logo, a ofrecerle ayuda a esa persona, preguntar qué necesita, invitarlo a ir al consultorio.“¿Es loco pensar que esa persona tenga desconfianza?“, añade Hafgr.