Exministra Vallejo arremete contra el Gobierno por reforma al SAE: “Hay un empecinamiento por destruir todo avance que hemos construido como país”

La exministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, criticó este miércoles el proyecto de ley que impulsó el Gobierno para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual podría poner fin a la tómbola al permitir que los colegios puedan seleccionar estudiantes bajo ciertos criterios.

La iniciativa del Ejecutivo, que ingresó con suma urgencia a la Cámara Baja, propone que funcionen en paralelo dos sistemas de elección para los establecimientos de educación parvularia a media: la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA).

Al ser consultada por esto, la exsecretaria de Estado criticó que “hay un empecinamiento del Gobierno por destruir todo avance que hemos construido como país, que ha apostado a mayor igualdad e inclusión, más que por tener una propuesta propia en esas materias”.

Vallejo sostuvo que “tenemos una discusión que va más allá solamente de cómo hacer retroceder o revertir políticas en materia educacional, sino de ver el futuro. La educación todavía requiere mucha inversión y mucho apoyo para mejorar la calidad del derecho, además del acceso a la educación”.

Añadió que también queda pendiente “resolver un gran problema que es el endeudamiento extremo con el sistema educativo. Nosotros no pudimos terminar con el CAE justamente porque no tuvimos los votos de la derecha —la que gobierna actualmente—, pero no por eso es un problema que deja de estar presente”.

¿Cómo funcionaría el sistema de Elección Mutua (EM)?

Según el Gobierno, este sistema sería de carácter voluntario para los establecimientos con sobredemanda, y la selección de estudiantes funcionaría bajo criterios “objetivos, transparentes y no discriminatorios”.

Estos son los siguientes: