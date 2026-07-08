Instructor de vuelo muere tras saltar de una avioneta en pleno vuelo en Argentina: Su estudiante logró aterrizar la nave

(CNN) – Un instructor de vuelo argentino murió el sábado luego de saltar desde la puerta de un avión en movimiento durante una clase práctica. El hecho ocurrió en la localidad de Toledo, en el centro de Argentina, según confirmó un comunicado de la fiscalía pública difundido el martes.

La víctima es Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, quien piloteaba un Cessna 150 junto a Rosario, una alumna de 22 años, de acuerdo con lo informado por el canal TN, afiliado a CNN.

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Según el relato de la estudiante, Bertazzo le indicó que continuara con el vuelo, se quitó los auriculares y el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y saltó al vacío.

Sin señales previas de la decisión

Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba, donde Bertazzo trabajaba, aseguró a TN que no existían indicios previos de esta decisión. El instructor realizó otro vuelo con un alumno distinto esa misma mañana.

Álvarez describió a Bertazzo como “una persona hermosa con una gran sonrisa” y remarcó la dificultad física del acto: abrir la puerta de un avión en pleno vuelo equivale a intentar abrir la puerta de un auto a 200 kilómetros por hora.

La alumna, pese al shock, consiguió aterrizar la aeronave sin daños. Bertazzo contaba con amplia trayectoria y también trabajó como instructor en Chile.

La fiscalía investiga ahora los detalles exactos del episodio.