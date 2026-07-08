Caso Joaquín Lavín León suma nueva arista: Fiscalía lo formaliza por presuntos delitos electorales

El exdiputado Joaquín Lavín León enfrentó este miércoles una nueva audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por presuntos delitos electorales.

En la investigación realizada por el Ministerio Público se indaga si Lavín León usó SocialTazk para una presunta comercialización de bases de datos de votantes de distintas regiones del país.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la plataforma se alimentaba con la base de datos electorales del Servicio Electoral de Chile (Servel) y esta era presuntamente financiada por fondos públicos.

Será en la audiencia del 31 de julio cuando el tribunal revise las medidas cautelares para el exparlamentario en este caso, que se suma a la investigación en su contra por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Es por esta indagatoria que el exmilitante de la UDI se mantiene con prisión preventiva desde mayo de este año en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Otros formalizados en el caso

En la audiencia también se formalizó por el delito de fraude al fisco a Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza, quienes quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y nocturno, respectivamente, junto a arraigo nacional.

A esto se suma la formalización de Felipe Vásquez por fraude al fisco y delitos electorales. En su caso, la Fiscalía pidió la extradición del imputado, quien se encuentra en España; solicitud que finalmente fue acogida por el tribunal, según reveló La Tercera.