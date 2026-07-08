Ministro Rabat blinda reforma de Ley Penal Adolescente tras su aprobación: “Las indicaciones del Gobierno respetan la normativa internacional”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego de que los legisladores y expertos argumentaran que algunas medidas podrían contravenir los compromisos internacionales.

Este debate se da luego de que el Senado aprobara la iniciativa, mientras que la Defensoría de la Niñez advirtió que endurecer las sanciones contra los adolescentes no ha reducido la reincidencia e, incluso, podría incrementarla.

Frente a esto, el secretario de Estado argumentó que las propuestas ingresadas se ajustan al derecho internacional y sostuvo que esta iniciativa no tiene un enfoque exclusivamente punitivo.

La reforma que impulsa el Gobierno

El ministro explicó que el proyecto busca corregir aspectos que, desde su mirada, considera vacíos en la legislación. El propio Rabat considera que uno de los principales problemas es que la normativa no contempla la reincidencia ni la reiteración de delitos al momento de fijar las sanciones.

Además, añadió que un adolescente condenado a un régimen cerrado puede solicitar inmediatamente la sustitución de la pena y, por esto, desde el Gobierno propondrá incorporar nuevos criterios para endurecer las sanciones en algunos casos.

“Estamos estableciendo reincidencia y reiteración de delitos, de suerte tal que quien cometa dos o más delitos pueda subir el tramo de la pena“, añadió el también abogado en entrevista con 24 horas.

Además, aseguró que desde su cartera buscan limitar el acceso anticipado a la sustitución de la condena para quienes cometan delitos graves.

“Una vez que se cometa un delito grave, no puedan pedir sustitución inmediatamente de la pena, sino que en algunos casos pueda esperar el 50% de su cumplimiento y en otros dos tercios“, detalló en el mismo medio.

El debate legislativo

El martes, el Senado aprobó en general la reforma por 37 votos a favor y 3 en contra. Esta propuesta busca fortalecer la respuesta ante delitos graves cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años y eliminar la rebaja automática de las condenas por ser menores de edad.

Durante la discusión, Rabat anunció que desde el Ejecutivo se propondrá facilitar el traslado de jóvenes condenados a espacios juveniles de recintos penitenciarios para adultos, una vez cumplan la mayoría de edad, siempre que les resten más de sesis meses de condena.

De igual forma, el ministro aclaró que se trataría de secciones juveniles separadas del resto de la ocupación penal.

Ahora el proyecto volverá a la Comisión de Constitución del Senado para su discusión en particular. El plazo para presentar indicaciones vence el próximo 17 de julio.