Cenco Malls invierte US$20 millones para construir departamentos dentro de un centro comercial en Chile

El retail chileno transita hacia un nuevo modelo de negocio. Cenco Malls, controlado por la familia Paulmann, desarrolla su primer proyecto multifamily junto a Cenco Florida con una inversión cercana a los US$20 millones y sin socios externos. El desarrollo contempla vivienda, áreas verdes, oferta gastronómica y servicios de salud, y se convierte en el caso más concreto de una tendencia que también siguen Mallplaza, Parque Arauco y Copec: reconvertir espacios subutilizados de centros comerciales en vivienda de arriendo.

“Los centros comerciales con espacios subutilizados ven en la renta residencial una oportunidad real. Estamos hablando de sectores céntricos, cercanos a lugares de trabajo y con fácil acceso al transporte”, explica Camila Abarca, subgerente de Diseño Multifamily de Assetplan, quien participó en el desarrollo del proyecto.

El perfil predominante de residentes apunta a jóvenes profesionales de entre 25 y 35 años que valoran la proximidad al trabajo y el acceso a servicios sin salir del edificio. Abarca describe la propuesta: “El residente puede ir directo al supermercado, comer en un restaurante, retirar un delivery en minutos o incluso ir al médico. Y las áreas comunes son la extensión real del departamento”.

Privacidad, diseño y rentabilidad a largo plazo

Frente a la pregunta sobre la convivencia entre privacidad y servicios compartidos, la especialista aclara que “vivir en un mall no significa que cualquier persona pueda ingresar al edificio”, y que los sistemas de acceso y la definición de flujos internos son claves para separar ambas esferas.

En términos de rentabilidad, Abarca subraya que los edificios concebidos para la renta desde su origen tienen mejor desempeño operativo: menor rotación de arrendatarios, menores costos de mantención y mayor capacidad de generar ingresos adicionales. “El enfoque debe estar en el costo total del ciclo de vida del activo, no solo en la inversión inicial”, señala.

De cara al futuro, la especialista anticipa la incorporación de lockers de temperatura controlada para deliveries, infraestructura para carga de vehículos eléctricos y amenities orientados a experiencias comunitarias. En ese contexto, el acceso cada vez más difícil a la compra de vivienda y el aumento de la demanda por arriendos de calidad consolidan el multifamily como una alternativa habitacional creciente en Chile.