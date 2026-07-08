Por pronóstico de lluvias en cordillera: Senapred declara alerta temprana preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana debido al pronóstico de “precipitaciones normales a moderadas en cordillera” entregado por la Dirección Meteorológica de Chile.

Se trata de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

De acuerdo a la entidad, el pronóstico para esta jornada es:

La declaración de la alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Por otro lado, el Sernageomin indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es “alta en cordillera, moderada en precordillera y baja para cordillera de la costa y valle”.