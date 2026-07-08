Sistema frontal: Gobierno descarta “por ahora” decretar estado de catástrofe en Los Ríos

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, encabezaron este jueves una mesa técnica en el marco del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

Hasta ahora, hay 42 viviendas con daño menor en Los Ríos y 14 en La Araucanía. Se contabilizan tres albergados en Pucón y dos personas damnificadas.

Las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía se mantienen con alerta amarilla, mientras que desde Maule a Biobío hay alerta temprana preventiva.

En el punto de prensa, Pavez afirmó que el Gobierno “activó una coordinación a nivel nacional de Senapred desde el lunes y, en ese sentido, todo el sistema institucional de prevención de emergencias y desastres ha funcionado”.

Además, abordó la solicitud para declarar estado de catástrofe en la Región de Los Ríos, señalando que “por ahora” no es el momento.

Según dijo, es un monitoreo permanente y “no está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia”.

De acuerdo al subsecretario, actualmente “no hay un nivel de alertamiento asociado a la disposición de los recursos”.

“Nos parece que por ahora la situación está atendida de una forma adecuada, sin perjuicio de que vamos a ir monitoreando permanentemente la situación”, recalcó.