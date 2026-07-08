Duro revés para Milad y Duco: Confirman que la Intercontinental sub 20 no se jugará en Chile

Un duro revés para el presidente de la ANFP, Pablo Milad y la ministra del Deporte, Natalia Duco se concretó este miércoles.

Esto porque se informó que la final de la Intercontinental sub 20 no se disputará en Chile.

Recordemos que Santiago Wanderers accedió a jugar el torneo tras ganar la Copa Libertadores sub 20. Y si bien en un inicio el partido se jugaría en Valparaíso, dicha opción no se concretó.

Cabe recordar que el gobierno, a través de Duco, había manifestado su apoyo a concretar que el partido se jugase en Valparaíso. “Creo que sería hermoso que se juegue en Valparaíso. Vamos a empujar por eso, para que todas las personas de la Quinta Región, especialmente de Valparaíso, puedan ver esta final en dicha ciudad”, afirmó la ministra el pasado 21 de abril.

Al final, el partido se jugará por primera vez fuera de América y se disputará en Madrid, España el próximo 19 de septiembre.