Sistema frontal: Presidente Kast instruye reforzar apoyo a comunas afectadas en la zona centro-sur

El presidente José Antonio Kast instruyó reforzar el apoyo a las comunas afectadas por el intenso sistema frontal que se desarrolla en el centro-sur del país.
Hasta ahora, hay 42 viviendas con daño menor en Los Ríos y 14 en La Araucanía. Se contabilizan tres albergados en Pucón y dos personas damnificadas.
Las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía se mantienen con alerta amarilla, mientras que desde Maule a Biobío hay alerta temprana preventiva.
El mandatario señaló que “las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral”.
Y que se continuará monitoreando la evolución de las lluvias, especialmente las regiones que están bajo la alerta amarilla.
“He instruido reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia”, escribió en su cuenta de X.
Acabo de conversar con el Subsecretario del Interior, quien me actualizó sobre la situación de emergencia en la Región de Los Ríos, especialmente en las comunas de Valdivia y Corral.
Las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación…
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 8, 2026
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