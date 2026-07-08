Sistema frontal: Presidente Kast instruye reforzar apoyo a comunas afectadas en la zona centro-sur

El presidente José Antonio Kast instruyó reforzar el apoyo a las comunas afectadas por el intenso sistema frontal que se desarrolla en el centro-sur del país.

Hasta ahora, hay 42 viviendas con daño menor en Los Ríos y 14 en La Araucanía. Se contabilizan tres albergados en Pucón y dos personas damnificadas.

Las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía se mantienen con alerta amarilla, mientras que desde Maule a Biobío hay alerta temprana preventiva.

El mandatario señaló que “las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral”.

Y que se continuará monitoreando la evolución de las lluvias, especialmente las regiones que están bajo la alerta amarilla.

“He instruido reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia”, escribió en su cuenta de X.