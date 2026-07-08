Avanza en la Cámara Baja proyecto que estabiliza las cuentas de luz y extiende subsidio eléctrico hasta 2027

La Comisión de Minería y Energía despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que busca estabilizar las cuentas de luz y extender el subsidio eléctrico hasta 2027.

La iniciativa comenzó a ser discutida en general a fines de junio y su objetivo es estabilizar el valor de las tarifas y prolongar hasta el próximo año el subsidio para los hogares más vulnerables, además de establecer un mecanismo para renegociar contratos de suministro eléctrico.

También se propone un sistema para “evitar que las deudas acumuladas por las reliquidaciones tarifarias se cobren de una sola vez a los usuarios” y se abordan los procesos de fijación de las tarifas para evitar nuevos retrasos que podrían tener efectos en las cuentas de luz.

Para ese fin, el Estado “utilizará el Fondo de Estabilización de Tarifas para pagar inicialmente esos montos a las empresas eléctricas y luego recuperará los recursos de parte de los usuarios de manera gradual”.

En la instancia, el presidente de la comisión, Cristián Tapia, comentó que el proyecto busca “dar solución a la deuda acumulada por el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD)”, que corresponde al componente de distribución en la tarifa eléctrica que se mantuvo congelado desde 2019 y que actualmente supera los 850 millones de dólares.